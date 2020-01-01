Криптонатор - самый популярный в России онлайн кошелек Bitcoin, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.