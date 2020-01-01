Удобный криптовалютный кошелек

Получайте, отправляйте и обменивайте Биткоин и другие криптовалюты. Быстро, удобно, безопасно. Доступ к персональному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.

Удобный криптовалютный кошелек

Получайте, отправляйте и обменивайте Биткоин и другие криптовалюты. Быстро, удобно, безопасно. Доступ к персональному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.

Открыть счет бесплатно Google Play App Store

Открыть счет бесплатно

Google Play

App Store

1M

открытых
счетов

10X

поддерживаемых
валют

100M

совершенных
транзакций

Мультивалютный счет

Управляйте всеми своими криптовалютами с одного онлайн счета. Безопасно храните, легко получайте и быстро отправляйте Биткоин, Эфириум и другие криптовалюты.

Мгновенный обмен

Простой и мгновенный обмен Биткоин и всех поддерживаемых криптовалют по очень привлекательным курсами и без каких-либо комиссий.

Анонимно и безопасно

Высочайшие стандарты безопасности. Зашифрованное SSL соединение по HTTPS протоколу, двухфакторная авторизация, доверенные IP адреса.

Отзывы клиентов

Рейтинг 4.6 из 173045 отзывов

    Нет обмена биткоина на рубли!
    Все хорошо.
    Лучший отечественный кошелек ;)
    все отлично, не хватает только стэйблкоинов типа tether, trueUSD, ну или что-то вроде того
    затрахало постоянное подтвержднение ip при входе с одно и того-же домашнего компа.
    профилактика днем мешает роботать.делайте ночью пожалуйста
    Супер
    не могу обменять на рубли и вывести, так удобно было
    Нет, всу устраивает.
    Как всегда на Отлично
   
Показать еще отзывы

BTC/USD

12980.94

BTC/RUR

984797.27

BCH/BTC

0.02090213

ETH/RUR

31455.88

LTC/BTC

0.00421758

XMR/BTC

0.00978726

ZEC/BTC

0.0051336

ETH/BTC

0.03204198

Криптонатор - самый популярный в России онлайн кошелек Bitcoin, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.

Криптонатор

Утилиты

Онлайн кошелек

Приложения

  • Server local time: